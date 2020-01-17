2020 sıfır otomobil fiyatları el yakıyor! İşte Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları!

2020 yılının ilk haftası geride kaldı. Otomobil firmaları yılın son günlerindeki yoğunluğunu azaltırken, yeni modelleri raflara koymaya başladı. 2020 model sıfır otomobillerin fiyatları geçen yıla göre 20 bin liraya varan artışlar yaşadı. Yılın son çeyreğinde finansman ve sıfır faiz desteği sunan firmaların birçoğunda bu kampanyalar sona erdi. Ayrıca hurda teşviki uygulaması da şu an için söz konusu değil. Sıfır otomobil alacak olanlar fiyatları yakından araştırıyor. Biz de 2020 sıfır otomobil modellerinin fiyatlarını derledik. Peki, Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 sıfır otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





