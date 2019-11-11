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0 araba kampanyaları neler 2019? | İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...
Milyonlarca araç sürücüsünün merakla beklediği haber geldi. Faizlerin düşürülmesinden önce 2. el otomobil alan sürücüler, 0 model araçlara yöneldi. Otomobil piyasasında büyük hareketliliğin yaşandığı şu günlerde vatandaşlar internette 0 araba kampanyaları neler 2019? En ucuz sıfır araba fiyatları? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte herkesin merakla beklediği o liste...
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:23
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