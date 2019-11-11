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0 araba kampanyaları neler 2019? | İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

Milyonlarca araç sürücüsünün merakla beklediği haber geldi. Faizlerin düşürülmesinden önce 2. el otomobil alan sürücüler, 0 model araçlara yöneldi. Otomobil piyasasında büyük hareketliliğin yaşandığı şu günlerde vatandaşlar internette 0 araba kampanyaları neler 2019? En ucuz sıfır araba fiyatları? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte herkesin merakla beklediği o liste...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:23
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0 araba kampanyaları neler 2019? | İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

Otomotiv şirketleri yıl sonu kampanyalarına başladı. Markalar ellerinde kalan 2019 model arabaları satmak için kredi kampanyaları ve fiyat indirimleri yapıyorlar.

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0 araba kampanyaları neler 2019? | İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

Kamu bankaları da anlaşmalı oldukları otomotiv şirketlerine yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında kredi kullandırıyor. Hurda teşvikinin de bitmesine kısa bir süre kaldı.

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0 araba kampanyaları neler 2019? | İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

Araba alacaklar iyi pazarlık yapıp, başka bayilerden de fiyat alması avantajına oluyor. Ayrıca ekstra olarak boya koruma, aksesuar talep etmekte de fayda var.

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0 araba kampanyaları neler 2019? | İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

İşte otomotiv şirketlerinin kampanyaları

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0 araba kampanyaları neler 2019? | İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...

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50 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 4360 lira