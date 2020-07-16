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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay herkesi şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle bu yıla damga vuran Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Güzelliği ve sportifliğiyle adından söz ettiren Mine Tugay, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Mine Tugay'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 01:34 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 01:34
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay herkesi şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle fenomen haline gelen Mine Tugay yaşıyla merak konusu oldu. İşte Mine Tugay ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay herkesi şaşırttı!

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay herkesi şaşırttı!

KADİR DOĞULU

19 NİSAN 1982

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay herkesi şaşırttı!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay herkesi şaşırttı!

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993