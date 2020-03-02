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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan hakkında şaşırtan gerçek

Zalim İstanbul oyuncusu Fikret Kuşkan, Agah karakteriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisi olan ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizideki başarısının ardından özel hayatı da mercek altına alınan Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırılan konu 'Fikret Kuşkan nereli' oldu. İşte Fikret Kuşkan'ın memleketi...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 17:49
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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan hakkında şaşırtan gerçek

Sevilen oyuncu Fikret Kuşkan, Zalim İstanbul dizisindeki Agah karakteriyle son dönemin gözde oyuncularından olmayı başardı. Karaçay Ailesi'nin otoriter reisi olan ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizideki başarısının ardından özel hayatı da mercek altına alınan Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırılan konu 'Fikret Kuşkan nereli' oldu. İşte Fikret Kuşkan'ın memleketi…

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan hakkında şaşırtan gerçek

Mine Tugay – Konya

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan hakkında şaşırtan gerçek

Çağlar Ertuğrul – İzmir

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan hakkında şaşırtan gerçek

Timuçin Esen – Adana

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan hakkında şaşırtan gerçek

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