Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin ile olay oldu!

Yıldız Tilbe sesi ve şarkılarıyla milyonlarca hayranı peşinden sürüklerken, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Çalkantılı özel hayatıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Özel hayatını araştıran sevenleri, Yıldız Tilbe'nin yaşadıkları karşısında şaşkına döndüler. Yıldız Tilbe'nin kendinden 17 yaş küçük bir kızı olduğunu biliyor musunuz? Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe kızına Sezen ismini vermiş. Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 15:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





