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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılbaşı gecesinde şenlik var! Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık kanalların yayın akışı... Yılbaşı gecesinde şenlik var! Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık kanalların yayın akışı...
Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık kanalların yayın akışı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını, depremler ve doğal afetlerin yaşandığı 2020 yılının son gününde vatandaşlar kutlamalar yaparak uğurlamak istiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde zaman geçirecek vatandaşlar televizyonlarda hangi programların olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık kanalların yayın akışı...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:45
Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık kanalların yayın akışı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla merhaba diyeceğimiz 31 Aralık akşamında kanalların yayın akışları yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle evlerinde olacak vatandaşlar için kanalların yayın akışlarını ve programların listelerini haberimizde derledik. 31 Aralık tarihinde ne izleyeceğinize sizler de şimdiden karar verin. İşte, Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık kanalların yayın akışı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Star TV'de bu yılbaşına özel program olarak İbo Show programı yayınlanacaktır. Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı programda ünlü isimler bulunacaktır. Yılbaşı gecesinde Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener İbrahim Tatlıses'in programına konuk olacak ve eğlenceli bir program olacaktır sizler için. İbo Show Star TV'de 31 Aralık da izleyicileriyle bir arada olacaktır.
ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster ile yeni yıla girecek. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programına Serdar Ortaç, Burak Kunt ve Emel Müftüoğlu katılacak.
TRT 1 ekranlarında ise yılbaşı gecesine özel olarak final sahnesi yapan Kalk Gidelim dizisi özel bölümüyle severleriyle vedalaşıyor. Yılbaşı akşamında ailecek izleyeceğiniz Kalk Gidelim dizisi TRT 1 ekranlarında olacak.
TV8 ekranlarında ise yılbaşı programında O Ses Türkiye Yılbaşı ekranlarda olacaktır. Birbirinden eğlenceli dakikalar yaşayacağınız, birbirinden güzel müziklerle ve birçok ünlü isim ile yılbaşına girmek isterseniz TV8 kanalında O Ses Türkiye yılbaşı özel programını izleyebilirsiniz.