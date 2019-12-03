BİZE ULAŞIN
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şoke etti
Şener Şen'in başrolde oynadığı Yeşilçam efsanesi Şekerpare'nin yıldızlarından Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 1963 yılında dünyaya gelen Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, 13 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelmişti. Magazin dünyasını sallayan Yaprak Özdemiroğlu, Şekerpare filmindeki görüntülerinden uzak yeni haliyle gündeme geldi. İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali.
Giriş Tarihi: 03.12.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 15:55
- 1
- 67
- 2
- 67
- 3
- 67
- 4
- 67
- 5
- 67