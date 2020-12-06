Yeşilçam'ın Gardrop Fuat'ı bakın nereli çıktı! "Yanıyorsun Fuat abi" repliğiyle unutulmazlar arasına girdi

Yeşilçam'ın efsane filmi Sakar Şakir'de Gardrop Fuat karakterine hayat veren Ünal Gürel, yıllar sonra yeniden hatırlandı. 8 Nisan 2002'de hayatını kaybeden usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir'deki Kemal Sunal ile olan sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden Gardrop Fuat'a hayat veren usta oyuncunun nereli olduğu merak konusu oldu.