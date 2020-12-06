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Yeşilçam'ın Gardrop Fuat'ı bakın nereli çıktı! "Yanıyorsun Fuat abi" repliğiyle unutulmazlar arasına girdi

Yeşilçam'ın efsane filmi Sakar Şakir'de Gardrop Fuat karakterine hayat veren Ünal Gürel, yıllar sonra yeniden hatırlandı. 8 Nisan 2002'de hayatını kaybeden usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir'deki Kemal Sunal ile olan sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden Gardrop Fuat'a hayat veren usta oyuncunun nereli olduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 06.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 11:26
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Yeşilçam'ın Gardrop Fuat'ı bakın nereli çıktı! Yanıyorsun Fuat abi repliğiyle unutulmazlar arasına girdi

Kemal Sunal ile oynadığı Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel, bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı. "Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan Gürel, yıllar sonra yeniden hatırlandı.

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Yeşilçam'ın Gardrop Fuat'ı bakın nereli çıktı! Yanıyorsun Fuat abi repliğiyle unutulmazlar arasına girdi

Usta oyuncu Ünal Gürel'in memleketi merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri...

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Yeşilçam'ın Gardrop Fuat'ı bakın nereli çıktı! Yanıyorsun Fuat abi repliğiyle unutulmazlar arasına girdi

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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Yeşilçam'ın Gardrop Fuat'ı bakın nereli çıktı! Yanıyorsun Fuat abi repliğiyle unutulmazlar arasına girdi

Ediz Hun - İstanbul

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Yeşilçam'ın Gardrop Fuat'ı bakın nereli çıktı! Yanıyorsun Fuat abi repliğiyle unutulmazlar arasına girdi

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