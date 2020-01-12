Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'ndaki oyuncuları hemen hemen herkes hatırlar. Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





