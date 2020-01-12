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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'ndaki oyuncuları hemen hemen herkes hatırlar. Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 16:11
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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Ferdi Akarnur, efsane filmde Kemal Sunal'la kısa bir sahnede yer almış; Sunal filmde Akarnur'a, sırada kendisini öne geçirmesi için para teklifinde bulunmuştu.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız
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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Birçok ünlü oyuncunun değişimi herkesi şaşırtıyor. İşte bazı ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Kayhan Yıldızoğlu