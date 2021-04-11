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Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!
Yeşilçam'ın unutulmazları Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi usta oyuncuların başrolünde oynadığı 'Şaban Oğlu Şaban' filmi hala televizyon kanallarında ekrana gelirken, milyonları güldürüyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şaban Oğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 06:21
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