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Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmazları Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi usta oyuncuların başrolünde oynadığı 'Şaban Oğlu Şaban' filmi hala televizyon kanallarında ekrana gelirken, milyonları güldürüyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şaban Oğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 06:21
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Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Şaban Oğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor.

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Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır.

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Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır. Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar.

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Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir!

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Yeşilçam unutulmazı Şaban Oğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?