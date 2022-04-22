22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız'ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor

Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız'ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Keloğlan filminde padişahın kızı Aykız'ı canlandıran Birtane Güngör hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Yeşilçam'ın güzel oyuncuları arasında yer alan ve daha sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Güngör ile ilgili vatandaşlar merak ettiklerini internette araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:35
  • 1
  • 83
Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız’ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor

KELOĞLAN FİLMİNİN KONUSU

Padişahın kızı Aykız 3 aydır hasta yatağında uyumaktadır memlekette ne kadar hekim büyücü varsa prensesi iyileştirememiştir. köyünden ayrılan keloğlan saraydan kovulan Bicirik ile tanışır ondan hikayeyi öğrenir ve prensesi iyileştirmeye karar verir. Ve macera bundan sonra başlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 83
Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız’ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor

Keloğlan filminde Aykız karakterini canlandıran Birtane Güngör hakkındaki gerçek görenleri şaşırttı. İşte ünlülerin gerçek isimleri.

  • 3
  • 83
Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız’ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor

AYHAN IŞIK - AYHAN IŞIYAN

  • 4
  • 83
Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız’ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor

AHMET ÖZHAN - AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ

  • 5
  • 83
Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız’ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor

BARIŞ MANÇO - TOSUN YUSUF BARIŞ MANÇO