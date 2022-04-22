22 Nisan 2022, Cuma
Yeşilçam efsanesi Keloğlan filminin Aykız'ı Birtane Güngör hakkında şaşırtan gerçek! Bu detayı kimse bilmiyor
Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Keloğlan filminde padişahın kızı Aykız'ı canlandıran Birtane Güngör hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Yeşilçam'ın güzel oyuncuları arasında yer alan ve daha sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Güngör ile ilgili vatandaşlar merak ettiklerini internette araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:35
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