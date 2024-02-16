16 Şubat 2024, Cuma
Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü güzelliğiyle Seyran'ı solladı! Gözde Kansu'nun gençlik haline beğeni yağdı! "20'lerin 2. yarısı..."
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gözde Kansu, gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kansu'nun eski hali görenleri kıskandıracak cinsten! Gözde Kansu'nun takipçileri ise gençlik yıllarındaki güzelliğine övgüler yağdırarak "Afra'yı solladı", "Hiç değişmemiş", "Müthiş ötesi" gibi yorumlarda bulundu. İşte güzel oyuncunun 20'li yaşlarından kareler...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:40
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