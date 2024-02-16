Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü güzelliğiyle Seyran'ı solladı! Gözde Kansu'nun gençlik haline beğeni yağdı! "20'lerin 2. yarısı..."

Şimdilerde Gülgün Korhan rolüyle ekranlarda yer alan Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz, İçerde, Medcezir, Hanımın Çiftliği, Neşeli Hayat, Dudaktan Kalbe, En Son Babalar Duyar, Kurşun Yarası, Ayrılsak da Beraberiz, Çiçek Taksi gibi yapımlardaki rolleriyle de gönülleri fethetmişti.