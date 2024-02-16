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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü güzelliğiyle Seyran'ı solladı! Gözde Kansu'nun gençlik haline beğeni yağdı! "20'lerin 2. yarısı..."

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü güzelliğiyle Seyran'ı solladı! Gözde Kansu'nun gençlik haline beğeni yağdı! "20'lerin 2. yarısı..."

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gözde Kansu, gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kansu'nun eski hali görenleri kıskandıracak cinsten! Gözde Kansu'nun takipçileri ise gençlik yıllarındaki güzelliğine övgüler yağdırarak "Afra'yı solladı", "Hiç değişmemiş", "Müthiş ötesi" gibi yorumlarda bulundu. İşte güzel oyuncunun 20'li yaşlarından kareler...

Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:40
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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü güzelliğiyle Seyran’ı solladı! Gözde Kansu’nun gençlik haline beğeni yağdı! 20’lerin 2. yarısı...

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün karakterini canlandıran oyuncu Gözde Kansu, gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde 43 yaşında olan oyuncunun gençlik hali görenleri hayran bıraktı.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü güzelliğiyle Seyran’ı solladı! Gözde Kansu’nun gençlik haline beğeni yağdı! 20’lerin 2. yarısı...

Şimdilerde Gülgün Korhan rolüyle ekranlarda yer alan Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz, İçerde, Medcezir, Hanımın Çiftliği, Neşeli Hayat, Dudaktan Kalbe, En Son Babalar Duyar, Kurşun Yarası, Ayrılsak da Beraberiz, Çiçek Taksi gibi yapımlardaki rolleriyle de gönülleri fethetmişti.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü güzelliğiyle Seyran’ı solladı! Gözde Kansu’nun gençlik haline beğeni yağdı! 20’lerin 2. yarısı...

Şimdilerde 43 yaşında olan güzel oyuncu Gözde Kansu, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son zamanlarda 20'li yaşlarından karelerini paylaşan Kansu'ya binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü güzelliğiyle Seyran’ı solladı! Gözde Kansu’nun gençlik haline beğeni yağdı! 20’lerin 2. yarısı...

Bazı takipçileri, "Afra'yı sollamış", "En güzel halin", "Her daim güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaparak Kansu'nun güzelliğini övmekte.

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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü güzelliğiyle Seyran’ı solladı! Gözde Kansu’nun gençlik haline beğeni yağdı! 20’lerin 2. yarısı...

İşte Gözde Kansu başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...