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Haberler Galeri Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin yayınlandığı gün ve saat, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki,"Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? " İşte, dizi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.01.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 14:30
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Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırıyor. 23 Eylül Cuma günü ilk bölümü yayınlanan fenomen dizi, sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Peki, "Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün?", "Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, dizi hakkında merak edilen detaylar...

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Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını, her cuma akşamı yeni bölümüyle saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

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Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

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Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Seyran Afra Saraçoğlu)
Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir)
Halis Korhan (Çetin Tekindor)
Hattuç (Şerif Sezer)
İfakat Korhan (Gülçin Şantırcıoğlu)
Orhan Korhan (Emre Altuğ)
Gülgün Korhan (Gözde Kansu)
Abidin (Ersin Arıcı)
Suna (Beril Pozam)
Fuat Korhan (Doğukan Polat)

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Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Sultan (İrem Altuğ)
Asuman Korhan (Öznur Serçeler)
Şefika (Hülya Duyar)
Kazım (Diren Polatoğulları)
Esme (Sezin Bozacı)
Latif (Yiğit Tuncay).