Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin yayınlandığı gün ve saat, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki,"Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? " İşte, dizi hakkında merak edilenler...