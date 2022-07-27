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Yağmur Atacan tekneden paylaştı Pınar Altuğ yastıkla sansürledi!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da Instagram'a hızlı bir giriş yaptı. Bugüne kadar sosyal medyadan uzak olan Yağmur Atacan Instagram hesabını açması ile renkli kişiliğini de ortaya çıkardı. Son dönemde paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Atacan son olarak eşiyle tekneden bir poz paylaştı. Pınar Altuğ'un bikinili halini kapatmak için yastıkla sansür uyguladığı ileri sürüldü. İşte o görüntü...

Giriş Tarihi: 27.07.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 11:23
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Yağmur Atacan tekneden paylaştı Pınar Altuğ yastıkla sansürledi!

2008 yılında evlenen ve 2009 yılında da kızları Su'yu kucağına alan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, evliliği ile sık sık gündeme geliyor.

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Yağmur Atacan tekneden paylaştı Pınar Altuğ yastıkla sansürledi!

Son dönemde sosyal medya hesabı açarak eşiyle birlikte fotoğraf paylaşan Yağmur Atacan, Instagram'dan paylaştığı tekne pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

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Yağmur Atacan tekneden paylaştı Pınar Altuğ yastıkla sansürledi!

Tekneden pozlar paylaşan Pınar'ın ardından eşi Yağmur da bir paylaşımda bulundu.

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Yağmur Atacan tekneden paylaştı Pınar Altuğ yastıkla sansürledi!

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ile verdiği bu poz kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Altuğ'un yastıkla uyguladığı sansür dikkat çekti.

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Yağmur Atacan tekneden paylaştı Pınar Altuğ yastıkla sansürledi!

Bir dizide rol almalarıyla aşkları başladı. Birbirlerini sevdiler, aradaki yaş farkını da hiç umursamadılar. Reklam denildi, bu ilişki yürümez denildi, hatta yaş farkı dillerden dillere dolaştı. Ayrılacaklar derken çocukları oldu, yıllarca boşanacakları yazıldı ama onlar hep birbirini sevdi. Dedikodulara kulaklarını tıkadılar, yeri geldiğinde de avaz avaz birbirlerine olan aşklarını haykırdılar.