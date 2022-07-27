Yağmur Atacan tekneden paylaştı Pınar Altuğ yastıkla sansürledi!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da Instagram'a hızlı bir giriş yaptı. Bugüne kadar sosyal medyadan uzak olan Yağmur Atacan Instagram hesabını açması ile renkli kişiliğini de ortaya çıkardı. Son dönemde paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Atacan son olarak eşiyle tekneden bir poz paylaştı. Pınar Altuğ'un bikinili halini kapatmak için yastıkla sansür uyguladığı ileri sürüldü. İşte o görüntü...