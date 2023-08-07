07 Ağustos 2023, Pazartesi
Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!
atv'nin yapımını AKN Film'in yapımcılığını Akın Topuz'un gerçekleştirdiği dizisi Vermem Seni Ellere dün akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada #HerŞeyeRağmen etiketiyle gündemden düşmeyen dizinin bu haftaki bölümüne Mehmet'in Zeliş'in önünde diz çökerek aşkını itiraf ettiği sahne damga vurdu. Mehmet'in ailesine Zeliş'e olan aşkını anlattığı sahne izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:17
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