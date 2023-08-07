Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet Zeliş’e aşkını itiraf etti!

Bu yüzden Zeliş'i kolundan tutup Turgut'un evine götürdü. Ancak evde onları karşılayan ne Seval ne de Turgut'tu. Hande Zeliş'e her şeyi itiraf etti. Tabii ki gerçeği çarpıtarak… Ancak gerçeği aydınlatan sadece Zeliş değildi.