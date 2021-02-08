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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Uyanış Büyük Selçuklu ilgiyle takip edilirken dizide Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Koç, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç'un yaşı...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 16:10
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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Sencer karakteriyle adından söz ettiren Ekin Koç özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

ÇAĞLA ŞIKEL
2 Ocak 1979

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

DEVRİM ÖZKAN
2 Eylül 1998