Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Uyanış Büyük Selçuklu ilgiyle takip edilirken dizide Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Koç, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç'un yaşı...