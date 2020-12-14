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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülso'un özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hakkında araştırma yapanlar oğlu Cem'in fotoğraflarına hayran bıraktı. Gülsoy'un oğlu Cem tatlılığıyla sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 18:06
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hakkında araştırma yapanlar oğlu Cem'in fotoğraflarına hayran bıraktı. Gülsoy'un oğlu Cem tatlılığıyla sosyal medyada olay oldu. İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin çocukları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

KEREM ALIŞIK'IN OĞLU SADRİ

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

KEREM ALIŞIK'IN OĞLU SADRİ

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

SİBEL TURNAGÖL'ÜN OĞLU SADRİ

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

SİBEL TURNAGÖL'ÜN OĞLU SADRİ