Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un oğlu sosyal medyada olay oldu! İşte Cem…

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülso'un özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hakkında araştırma yapanlar oğlu Cem'in fotoğraflarına hayran bıraktı. Gülsoy'un oğlu Cem tatlılığıyla sosyal medyada olay oldu.