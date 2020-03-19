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Usta oyuncu Hümeyra uyardı: Bana iki metreden fazla yaklaşmayın
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sokakta görüntülenen ve salgın hakkında konuşan usta sanatçı Hümeyra, risk grubunda olduğunu, eczaneye gitmek için dışarıya çıktığını söyledi. 'Bana iki metreden fazla yaklaşmayın' diyerek muhabirleri uyaran Hümeyra, "Önlem almamız lazım, öyle böyle değil durum ciddi" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 09:52
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