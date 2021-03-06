Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı

Yasemin'in Penceresi programıyla hafızalara kazınan Yasemin Bozkurt, uzun yıllar sunduğu programında sayısız ünlüyü konuk etmiş ve küslükleri sonlandırmıştı. Bozkurt, yıllar sonra Mehmet Ali Erbil hakkındaki itirafıyla gündem oldu. Erbil'i, ikinci kez evlendiği için küs olduğu annesi ile kendisinin barıştırdığını söyledi.