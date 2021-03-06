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Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı

Yasemin'in Penceresi programıyla hafızalara kazınan Yasemin Bozkurt, uzun yıllar sunduğu programında sayısız ünlüyü konuk etmiş ve küslükleri sonlandırmıştı. Bozkurt, yıllar sonra Mehmet Ali Erbil hakkındaki itirafıyla gündem oldu. Erbil'i, ikinci kez evlendiği için küs olduğu annesi ile kendisinin barıştırdığını söyledi.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:44
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Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı

"Yasemin'in Penceresi" programı ile hafızalara kazınan sunucu Yasemin Bozkurt, katıldığı 'Lerzan'la Çok Mutlu' programında yaptığı Mehmet Ali Erbil açıklamasıyla gündem oldu.

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Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı

Yıllar boyunca "Yasemin'in Penceresi" programını sunan Bozkurt, annesiyle küs olan ünlü şovmen hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı

Uzun yıllar süren programında sayısız ünlüyü konuk eden Yasemin Bozkurt Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı anıyı şu sözlerle anlattı:

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Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı

"Mehmet Ali Erbil programıma konuk olduğunda annesiyle beş yıldır konuşmuyordu. Annesi ikinci kez evlendiği için onunla konuşmuyormuş. Programıma geldiğinde 'seni yüzleştireceğim' dediğimde, 'Gelecek kişi annemse stüdyoyu terk ederim' dedi..."

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Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı

"Ama daha sonra annesi stüdyoya girince birbirlerine sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Böylece onları ben barıştırmış oldum."

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