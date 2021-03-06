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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt’tan yıllar sonra Mehmet Ali Erbil itirafı
Yasemin'in Penceresi programıyla hafızalara kazınan Yasemin Bozkurt, uzun yıllar sunduğu programında sayısız ünlüyü konuk etmiş ve küslükleri sonlandırmıştı. Bozkurt, yıllar sonra Mehmet Ali Erbil hakkındaki itirafıyla gündem oldu. Erbil'i, ikinci kez evlendiği için küs olduğu annesi ile kendisinin barıştırdığını söyledi.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:44
"Yasemin'in Penceresi" programı ile hafızalara kazınan sunucu Yasemin Bozkurt, katıldığı 'Lerzan'la Çok Mutlu' programında yaptığı Mehmet Ali Erbil açıklamasıyla gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllar boyunca "Yasemin'in Penceresi" programını sunan Bozkurt, annesiyle küs olan ünlü şovmen hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Uzun yıllar süren programında sayısız ünlüyü konuk eden Yasemin Bozkurt Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı anıyı şu sözlerle anlattı:
"Mehmet Ali Erbil programıma konuk olduğunda annesiyle beş yıldır konuşmuyordu. Annesi ikinci kez evlendiği için onunla konuşmuyormuş. Programıma geldiğinde 'seni yüzleştireceğim' dediğimde, 'Gelecek kişi annemse stüdyoyu terk ederim' dedi..." "Ama daha sonra annesi stüdyoya girince birbirlerine sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Böylece onları ben barıştırmış oldum."