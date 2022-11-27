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Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu! O davada flaş gelişme

Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları lazer mağduru oldu. Bir güzellik merkezine giden genç kızlar, vücutlarında lazerden sonra çıkan izler sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Son zamanlarda pek çok genç kız, lazer uygulamaları esnasında ciddi problemler yaşıyor. Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren ve Zeynep Seren'in de aynı dertten başı yandı! Beşiktaş'taki bir güzellik merkezine giden kardeşler, işlemlerin ardından vücutlarında yanık izleri çıktığını görüp şikayetçi olmuştu. İşte bütün ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:08
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Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu! O davada flaş gelişme

Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ile Zeynep Seren İlkan'ın lazer epilasyonunda yanmaları sonucu açılan davada yeni bir gelişme kaydedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu! O davada flaş gelişme

2. DERECE YANIKLAR RAPOR EDİLDİ

Mahkemenin gönderdiği dosyada inceleme yapan dermatolog bilirkişi, söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğu rapor edildi.

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Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu! O davada flaş gelişme

LAZER KURBANI OLDULAR

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları geçtiğimiz yıllarda lazer kurbanı oldu.

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Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu! O davada flaş gelişme

Avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan, 2019 yılında lazer epilasyonu hizmeti almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurdu.

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Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu! O davada flaş gelişme

İki aşamadan oluşan toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin ödeyen kardeşler, üçüncü seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti.