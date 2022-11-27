Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu! O davada flaş gelişme

Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları lazer mağduru oldu. Bir güzellik merkezine giden genç kızlar, vücutlarında lazerden sonra çıkan izler sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Son zamanlarda pek çok genç kız, lazer uygulamaları esnasında ciddi problemler yaşıyor. Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren ve Zeynep Seren'in de aynı dertten başı yandı! Beşiktaş'taki bir güzellik merkezine giden kardeşler, işlemlerin ardından vücutlarında yanık izleri çıktığını görüp şikayetçi olmuştu. İşte bütün ayrıntılar…