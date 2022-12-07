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Ünlü oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Aracıyla yayların arasına daldı

Son olarak Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı. Dün saat 12.30 sıralarında aracıyla Taksim'e giden oyuncu ara sokaktan caddeye dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden kıl payı kurtulurken ünlü oyuncu gözaltına alındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 12:03
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Ünlü oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Aracıyla yayların arasına daldı

İnanılmaz olay, dün saat 12.30 sıralarında Taksim'de yaşandı. Ünlü oyuncu Ayten Soykök, otomobiliyle semtin sokaklarında seyretmeye başladı.

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Ünlü oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Aracıyla yayların arasına daldı

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR

Ara sokaktan caddeye dönüş yapan Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki kaldırım aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ölümden kıl payı kurtuldu.

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Ünlü oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Aracıyla yayların arasına daldı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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Ünlü oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Aracıyla yayların arasına daldı

AYTEN SOYKÖK GÖZALTINA ALINDI

Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Ünlü oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Aracıyla yayların arasına daldı

Kazadan kıl payı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, "Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kıl payı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendide arabanın üzerine atlayıp kendini yere atıp kurtuldu. Onda da büyük bir ihtimal hasar vardır diye tahmin ediyorum." dedi.