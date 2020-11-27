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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü modacı Rufat İsmayil'den suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar” Ünlü modacı Rufat İsmayil'den suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”
Dünyaca ünlü isimlerin modacısı olan Rufat İsmayil, bir dizide Burçin Terzioğlu'nun giydiği tasarımının rol gereği beğenilmeyip aşağılanması sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tasarımının kendisinden izinsiz kullanıldığını belirten İsmayil, "Üstelik reyting uğruna aşağılanıp kötülendi. İtibar kaybı yaşadım" dedi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:12
Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun konuk olduğu bir dizide giydiği kıyafet, dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait çıkınca ortalık karıştı.
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Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Modacı, dünyaca kabul görmüş tasarımının maddi ve manevi kayba maruz kaldığını ileri sürdü.
Modacının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Terzioğlu'nun dizideki rolü gereği bir ödül töreninde giydiği elbise beğenilmedi ve oyuncuya değiştirmesi için baskı yapıldı.
Kıyafetin kötü ve rüküş olduğunu söyleyen menajer ve oyuncuların ısrarı sonrası Terzioğlu'nun canlandırdığı karakterin kıyafeti değiştirildi.