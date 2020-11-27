Ünlü modacı Rufat İsmayil'den suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.

