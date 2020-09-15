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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere kapaklandı! Düşme videosu olay oldu

Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, program çekimlerinde bir anda yere kapaklandı. Beyaz elbisesiyle stüdyoya giriş yapan Saraçoğlu takılarak yere düştü. Set ekibinin yardımıyla yerden kalkan modacı o anları Instagram hesabından paylaştı. Saraçoğlu'nun videosu izlenme rekorları kırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun o anları...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 15:44
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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere kapaklandı! Düşme videosu olay oldu

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere kapaklandı! Düşme videosu olay oldu

Beyaz elbisesiyle stüdyoda boy gösteren Gülşah Saraçoğlu, elbiseye takılarak yere düştü ve yardımına set ekibi koştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, "Sonunda bir de gülüyorum" dedi.

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere kapaklandı! Düşme videosu olay oldu

Gülşah Saraoğlu'nun paylaşımı kısa sürede trend oldu. Saraçoğlu, izleyenleri kahkahaya boğdu.

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere kapaklandı! Düşme videosu olay oldu

İşte Gülşah Saraçoğlu'nun yere kapaklanma anları…