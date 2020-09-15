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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere kapaklandı! Düşme videosu olay oldu
Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, program çekimlerinde bir anda yere kapaklandı. Beyaz elbisesiyle stüdyoya giriş yapan Saraçoğlu takılarak yere düştü. Set ekibinin yardımıyla yerden kalkan modacı o anları Instagram hesabından paylaştı. Saraçoğlu'nun videosu izlenme rekorları kırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun o anları...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 15:44
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