Miraç Gecesi’nin sırrı: Efendimiz ümmeti için ne getirdi? Üç büyük hediye neler?

NAMAZ: ÜMMETİN MİRAÇ HEDİYESİ

Akgül, "Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi anlara kıldım nasip. Sen ümmetini mi istiyorsun? Ben de cennetimi onlara nasip ettim ve ümmetini sana bağışladım. Zatımı mirat edindim zatını, bile yazdım adımı ile adını. Eşhedü en la ilahe illallah'tan sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Sen ki miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetinin miracını kıldım namaz. Namazın ümmetine de miraç hediyesi olarak namazı verdim. Kim de onu hakkıyla kılarlarsa senin gibi miraca çıkmış olacaklar. Çünkü Allah'la konuşmuş olacaklar." diyerek, beş vakit namazın ümmet için bir Miraç vesilesi olduğunu ifade etti.