Miraç Gecesi’nin sırrı: Efendimiz ümmeti için ne getirdi? Üç büyük hediye neler?
İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül, İstanbul'da VAV TV ekranlarında yayımlanan programda, Miraç gecesinde Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmeti için getirdiği üç büyük hediyeyi açıkladı. Beş vakit namaz, Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Âmenerrasûlü) ve şirke düşmeyen müminlerin büyük günahlarının affedileceği müjdesinin, Miraç'ın ümmete bırakılan ilahi emanetleri olduğunu ayet, hadis ve klasik kaynaklar ışığında anlattı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2026 14:18