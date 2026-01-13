Viral Galeri Viral Liste Yüzyıllık bir geçmişi var! A.B.İ.'nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu’nun memleketi hayrete düşürdü

Yüzyıllık bir geçmişi var! A.B.İ.'nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu’nun memleketi hayrete düşürdü

Televizyon dünyasının en karizmatik isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, atv'nin iddialı dizisi A.B.İ ile ekranlara güçlü bir dönüş yaptı. Bugüne kadar canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalarımızda iz bırakan usta oyuncu, bu kez memleketiyle gündeme geldi. İmirzalıoğlu'nun karizmasının ardında köklü bir geçmiş yatıyor.

Deli Yürek'in racon kesen Yusuf Miroğlu'ndan, Ezel'in intikam dolu bakışlarına… Karadayı'nın adalet savaşçısı Mahir Kara'sından atv'nin yeni efsanesi A.B.İ.'nin Cerrah Doğan'ına… Türk televizyon tarihine damga vuran Kenan İmirzalıoğlu, her rolüyle sadece bir karakter değil, adeta bir ekol yaratmayı başardı.

Yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle milyonların hafızasına kazınan usta oyuncu, atv'nin dev yapımı A.B.İ. ile yeniden zirveye oynuyor.

Cerrah Doğan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan İmirzalıoğlu, memleketi ve kökenleriyle de dikkat çekiyor.

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak yer alsa da, çocukluğu ve gençliği Anadolu kültürünün tüm değerlerini yansıtan bu köyde geçti.

İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ünlü oyuncunun ailesi, Akkoyunlu Devleti dönemine kadar uzanan Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine mensup. Bu köklü Türkmen geleneği, İmirzalıoğlu'nun yalnızca ekranlarda canlandırdığı karakterlere değil, gerçek hayattaki güçlü ve vakur duruşuna da ışık tutuyor. Bu anlamlı detay, ailenin Cumhuriyet tarihindeki saygın konumunu da ortaya koyuyor.

