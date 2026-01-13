Yüzyıllık bir geçmişi var! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu’nun memleketi hayrete düşürdü

İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ünlü oyuncunun ailesi, Akkoyunlu Devleti dönemine kadar uzanan Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine mensup. Bu köklü Türkmen geleneği, İmirzalıoğlu'nun yalnızca ekranlarda canlandırdığı karakterlere değil, gerçek hayattaki güçlü ve vakur duruşuna da ışık tutuyor. Bu anlamlı detay, ailenin Cumhuriyet tarihindeki saygın konumunu da ortaya koyuyor.