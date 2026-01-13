Viral
Yüzyıllık bir geçmişi var! A.B.İ.'nin Doğan'ı Kenan İmirzalıoğlu’nun memleketi hayrete düşürdü
Televizyon dünyasının en karizmatik isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, atv'nin iddialı dizisi A.B.İ ile ekranlara güçlü bir dönüş yaptı. Bugüne kadar canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalarımızda iz bırakan usta oyuncu, bu kez memleketiyle gündeme geldi. İmirzalıoğlu'nun karizmasının ardında köklü bir geçmiş yatıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 14:15