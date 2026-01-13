Viral
T3 Vakfı’ndan gençlere yeni destek: Genç Araştırmacı Destek Programı başvuruları başladı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, IAC 2026 Antalya kapsamında gençlerin akademik üretimini destekleyecek Genç Araştırmacı Destek Programı'nı başlattı. Programla lise, üniversite, yüksek lisan öğrencileri ve mezun gençlere eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak. Başvurular, 24 Ocak tarihine kadar devam edecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:38