Viral Galeri Viral Liste T3 Vakfı’ndan gençlere yeni destek: Genç Araştırmacı Destek Programı başvuruları başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, IAC 2026 Antalya kapsamında gençlerin akademik üretimini destekleyecek Genç Araştırmacı Destek Programı'nı başlattı. Programla lise, üniversite, yüksek lisan öğrencileri ve mezun gençlere eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak. Başvurular, 24 Ocak tarihine kadar devam edecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:38
Milli teknoloji hamlesi kapsamında çalışmalarını sürdüren T3 Vakfı, gençlerin uluslararası bilim ortamında daha etkin yer alması için yeni bir program başlattı. 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Uluslararası Astronotik Kongresi öncesinde hayata geçirilen Genç Araştırmacı Destek Programı, uzay alanında çalışan gençlere eğitim ve mentorluk desteği sunuyor. Program sayesinde gençler, hazırladıkları akademik çalışmalarla kongrede Türkiye'yi temsil edecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Program, T3 Vakfı bursiyerlerinden gönüllülere, TEKNOFEST yarışmacılarından teknoloji alanında üretim yapan gençlere kadar geniş bir katılımcı profiline açık. Akademik yazım, araştırma ve bildiri hazırlama süreçlerine yönelik destekler, IAC 2026'ya güçlü başvurular yapılmasını hedefliyor. Eğitim Destek Programı için başvurular 24 Ocak'a kadar sürecek.

BEŞ DİSİPLİN, TEK HEDEF

Genç Araştırmacı Destek Programı; bilimsel araştırma yöntemleri, proje geliştirme ve akademik makale yazımı alanlarında gençlere rehberlik ediyor. Çevrim içi akademisyen buluşmaları, tecrübe ve ilham söyleşileri ve il bazlı mentor eşleşmeleriyle mentorluk desteği sağlanacak.

Program; "Bilim ve Keşif", "Teknoloji", "Uygulamalar ve Operasyonlar", "Altyapı" ile "Uzay ve Toplum" başlıklarında yürütülüyor. Bildirileri IAC tarafından kabul edilen katılımcılara kayıt ücreti, ulaşım ve konaklama desteği de sunulacak.

