Viral Galeri Viral Liste İstanbul’daki fuhuş operasyonunda yeni detaylar! Eskort sitelerden lüks otellere

İstanbul'da son dönemlerin en geniş kapsamlı fuhuş operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Üç ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, kent genelinde 18 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların kadınları eskort ilanlarının yer aldığı internet siteleri aracılığıyla lüks otellere yönlendirdiği tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:48
Eskort siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi. Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve fuhuş faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla; 6 Ocak günü saat 07.30'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

18 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI
Operasyon kapsamında İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleri ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan toplam 18 farklı adrese baskın yapıldı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 7 MAĞDUR KURTARILDI

Operasyonlarda suça karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarılarak koruma altına alındı

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, adreslerde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 14 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ile 14 bin Türk lirası ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında delil olarak muhafaza altına alındı.

11 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, kurtarılan 2 yabancı uyruklu mağdur kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

