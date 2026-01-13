İstanbul’daki fuhuş operasyonunda yeni detaylar! Eskort sitelerden lüks otellere
İstanbul'da son dönemlerin en geniş kapsamlı fuhuş operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Üç ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, kent genelinde 18 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların kadınları eskort ilanlarının yer aldığı internet siteleri aracılığıyla lüks otellere yönlendirdiği tespit edildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:48