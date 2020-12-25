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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Umut Oğuz isyan etti: İki yıldır işsizim
Oyuncu Umut Oğuz, eşi Sevilay ve oğlu Dora ile ormanda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yapım şirketiyle görüştüğünü belirten Oğuz, yapılan ücret teklifine isyan etti. "Dizi, sabır işi. Karşılığını almadığın sürece yapılması zor." diyen Oğuz, iki yıldır işsiz olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:13
Oyuncu Umut Oğuz eşi Sevilay Oğuz ve oğlu Dora ile Belgrad Ormanları'nda görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizide oynaması için bir yapım şirketiyle görüştüğünü söyleyen Oğuz "10 sene önce aldığım rakamı teklif ettiler. Reddettim, direniyorum. Dizi, sabır işi. Karşılığını almadığın sürece yapılması zor. Uzun süre oynayan arkadaşlara hayranım" dedi.
YARDIM MESAJLARI GELİYOR
Umut Oğuz sözlerine şöyle devam etti: "DM'den 'Bize yardım eder misiniz?' diye o kadar çok mesaj geliyor ki...Millet bizi evde para basıyoruz sanıyor. Ben de iki senedir işsizim."
BÖLÜM BAŞINA 350 BİN TL!
Ünlü oyuncu, "Star isimlerin bölüm başına 300-350 bin lira aldığı haberleri size inandırıcı geliyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.