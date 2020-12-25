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Umut Oğuz isyan etti: İki yıldır işsizim

Oyuncu Umut Oğuz, eşi Sevilay ve oğlu Dora ile ormanda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir yapım şirketiyle görüştüğünü belirten Oğuz, yapılan ücret teklifine isyan etti. "Dizi, sabır işi. Karşılığını almadığın sürece yapılması zor." diyen Oğuz, iki yıldır işsiz olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:13
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Umut Oğuz isyan etti: İki yıldır işsizim

Oyuncu Umut Oğuz eşi Sevilay Oğuz ve oğlu Dora ile Belgrad Ormanları'nda görüntülendi.

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Umut Oğuz isyan etti: İki yıldır işsizim

Dizide oynaması için bir yapım şirketiyle görüştüğünü söyleyen Oğuz "10 sene önce aldığım rakamı teklif ettiler. Reddettim, direniyorum. Dizi, sabır işi. Karşılığını almadığın sürece yapılması zor. Uzun süre oynayan arkadaşlara hayranım" dedi.

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Umut Oğuz isyan etti: İki yıldır işsizim

YARDIM MESAJLARI GELİYOR

Umut Oğuz sözlerine şöyle devam etti: "DM'den 'Bize yardım eder misiniz?' diye o kadar çok mesaj geliyor ki...Millet bizi evde para basıyoruz sanıyor. Ben de iki senedir işsizim."

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Umut Oğuz isyan etti: İki yıldır işsizim

BÖLÜM BAŞINA 350 BİN TL!

Ünlü oyuncu, "Star isimlerin bölüm başına 300-350 bin lira aldığı haberleri size inandırıcı geliyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.

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Umut Oğuz isyan etti: İki yıldır işsizim

Oğuz, "Birine para veriyorlarsa alır. O rakamlar kolay değil, eskisi gibi değil şartlar. Reklam verenin de dermanı yok, eskiden reklam akıyordu kanallara. Şimdi karşılarında ciddi bir düşman, dijital medya var. Reklam pastası dijital tarafa kaydı. Reklam parası yoksa o bölüm başı paralar da yok." dedi.

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