22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Dizide çok önemli isimler yer alıyor. Yapımda, "Türkan" karakterine hayat verecek Özgü Kaya ise dikkatleri üzerine çekti. Diziyi takip edenler güzel oyuncunun hayatını merak etmeye başladı. İşte, Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 18:25
  • 1
  • 11
Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor. İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan Karakterini canlandıracak Özgü Kaya güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. İşte, Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN KİMDİR?

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan'ın gözyaşları vardır.

  • 3
  • 11
Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece "güzelim" diye sevmezdi.

  • 4
  • 11
Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı.

  • 5
  • 11
Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.