Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı.