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Turabi Çamkıran kavga videosu ortaya çıktı! War of the Worlds güvenlikleri Turabi'yi durduramadı!

Turabi Çamkıran, War of the Worlds yarışmasında ortalığı birbirine kattı. ABD'nin en başarılı yarışma programlarından olan War of the Worlds'de ikinci kez boy gösteren Turabi, bir başka yarışmacı ile kapıştı. Oyunun ardından yarışmacıya tepki gösteren Turabi, rakibini önce itti, daha sonra üzerine yürüdü. Araya görevliler girdi ancak Turabi'yi zapt etmek hiç de kolay olmadı. Turabi Çamkıran, rakibinin üzerine koşarken gergin anlar yaşandı. Siniri bir türlü geçmeyen Turabi olayları yarışmacıların kaldığı evde de sürdürdü. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayın ardından Turabi Çamkıran yarıuşmaya veda etti. Turabi, sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklamada bulundu.

TURABİ KAVGA VİDEOSU İZLE

Giriş Tarihi: 01.11.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 15:34
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Turabi Çamkıran kavga videosu ortaya çıktı! War of the Worlds güvenlikleri Turabi'yi durduramadı!

ABD'nin sevilen yarışması War of the Worlds MTV ekranlarında yayınlanıyor. Daha önce birçok yarışma programında boy gösteren Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl War of the Worlds yarışmasını da birinci tamamlayarak 750 bin dolar kazanmıştı. Yarışmaya favori olarak bir kez daha katılan Turabi Çamkıran, bir başka yarışmacı ile kavga etti.

TURABİ KAVGA VİDEOSU İZLE

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Turabi Çamkıran kavga videosu ortaya çıktı! War of the Worlds güvenlikleri Turabi'yi durduramadı!

Adrenalinin bir an olsun düşmediği yarışmada rakibi ile tartışan Turabi fiziki müdahalede bulundu. Araya arkadaşlarının girmesiyle ayrılan Turabi, bir türlü sakinleştirilemedi. Görevlilerin de müdahil olduğu olayın ardından yarışmacılar evlerine döndü. Yarışma evinde de Turabi Çamkıran'ın siniri geçmedi.

TURABİ KAVGA VİDEOSU İZLE

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Turabi Çamkıran kavga videosu ortaya çıktı! War of the Worlds güvenlikleri Turabi'yi durduramadı!

Çamkıran, rakibine bir kez daha saldırmak istedi. Araya giren güvenlik görevlileri Turabi Çamkıran'ı başka bir odaya aldı. Çamkıran, War of the Worlds yarışmasından ayrıldığını sevenlerine duyururken, "1 milyon dolar onurumdan önemli değil" dedi.

TURABİ KAVGA VİDEOSU İZLE

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Turabi Çamkıran kavga videosu ortaya çıktı! War of the Worlds güvenlikleri Turabi'yi durduramadı!

TURABİ YURDA DÖNDÜ

Wa of the Worlds yarışmasında birinci olarak yaklaşık 5 milyon TL ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, 2019 yılında da yarışmanın en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

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Turabi Çamkıran kavga videosu ortaya çıktı! War of the Worlds güvenlikleri Turabi'yi durduramadı!

Hırsı ile dikkat çeken Çamkıran, War of the Worlds yarışmasından ayrıldığını duyurdu. Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurda döndüğünü belirtirken, yaşananlara açıklık getirdi.