Turabi Çamkıran kavga videosu ortaya çıktı! War of the Worlds güvenlikleri Turabi'yi durduramadı!

Turabi Çamkıran, War of the Worlds yarışmasında ortalığı birbirine kattı. ABD'nin en başarılı yarışma programlarından olan War of the Worlds'de ikinci kez boy gösteren Turabi, bir başka yarışmacı ile kapıştı. Oyunun ardından yarışmacıya tepki gösteren Turabi, rakibini önce itti, daha sonra üzerine yürüdü. Araya görevliler girdi ancak Turabi'yi zapt etmek hiç de kolay olmadı. Turabi Çamkıran, rakibinin üzerine koşarken gergin anlar yaşandı. Siniri bir türlü geçmeyen Turabi olayları yarışmacıların kaldığı evde de sürdürdü. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayın ardından Turabi Çamkıran yarıuşmaya veda etti. Turabi, sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklamada bulundu.

TURABİ KAVGA VİDEOSU İZLE