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Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tuba Büyüküstün, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir ikiz kızlarıyla birlikte karantinada olan Büyüküstün evde vakitlerini nasıl geçirdiğinden bahsederken son dönemde yapılan estetik operasyonlarla herkesin birbirine benzemesini eleştirdi. Her zaman doğallıktan yana olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, "Bir yerini değiştirmek, bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor" dedi
Giriş Tarihi: 15.05.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 13:18
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