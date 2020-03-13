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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi! Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı…
Film çekimleri nedeniyle Avustralya'da olan ve yaptırdıkları corona virüs testleri pozitif çıkan dünyaca ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi. Eşi ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tom Hanks, "Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!" dedi.
Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:13
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