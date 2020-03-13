13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi! Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı…

Film çekimleri nedeniyle Avustralya'da olan ve yaptırdıkları corona virüs testleri pozitif çıkan dünyaca ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi. Eşi ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tom Hanks, "Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!" dedi.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:13
  • 1
  • 8
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi! Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı…

Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

  • 2
  • 8
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi! Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı…

Bir süre eşi ile birlikte karantinada olacaklarını söyleyen Tom Hanks'ten ilk fotoğraf geldi.

  • 3
  • 8
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi! Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı…

Eşi Rita Wilson ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaşan Tom Hanks, altına şu notu düştü:

"Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum. Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"

  • 4
  • 8
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi! Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı…

İşte Tom Hanks ve Rita Wilson'ın karantinadan o fotoğrafı…

  • 5
  • 8
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf geldi! Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı…

Elvis Presley'in hayatıyla ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da olan Tom Hanks eşi Rita Wilson ile yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.