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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında bulunan The Witcher birinci sezonu büyük ilgi görmüştü. Yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları dikkatleri üzerine çekmişti. Netflix yeni sezon için görselleri yayınladı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? İşte detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 23:25
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