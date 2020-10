The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde dizinin çekimlerine ara verilmişti. Hayranları yeni sezon tarihi hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?