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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında bulunan The Witcher birinci sezonu büyük ilgi görmüştü. Yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları dikkatleri üzerine çekmişti. Netflix yeni sezon için görselleri yayınladı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? İşte detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 23:25
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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde dizinin çekimlerine ara verilmişti. Hayranları yeni sezon tarihi hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin çekimleri devam ediyor, her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da The Witcher dizisinin 2. sezonunun 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.

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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

THE WİTCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

THE WİTCHER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)

Freya Allan, (Prenses Ciri)

Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)

Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)

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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

Adam Levy, (Fareçuval)

MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)

Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)

Emma Appleton, (Prenses Renfri)