Tepkiler çığ gibi büyüyor! Ramo dizisi final mi yapıyor? İzleyiciler sosyal medyada feveran etti...

RAMO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK, SİBEL (ESRA BİLGİÇ) DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Medyada yer alan iddialara göre; Ramo dizisine kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmediği ve bu nedenle dizinin 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor.