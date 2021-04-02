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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tepkiler çığ gibi büyüyor! Ramo dizisi final mi yapıyor? İzleyiciler sosyal medyada feveran etti... Tepkiler çığ gibi büyüyor! Ramo dizisi final mi yapıyor? İzleyiciler sosyal medyada feveran etti...
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Ramo'nun final yapacağı iddiası izleyicileri derinden yaraladı. Diğer yandan dizide, "Sibel" karakerine hayat veren Esra Bilgiç'in yapıma veda edeceği de kulislerde dolaşan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Ramo'nun 5 bölüm sonra yayın hayatına son vereceği iddiası sonrasında hayranları sosyal medyada isyan etti. Yapımcılar ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 16:42
Tepkiler çığ gibi büyüyor... Ramo dizisi final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların heyecanla takip edilen dizisi Ramo için final iddiaları kafaları karıştırıyor. Diğer yandan dizinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'inde diziden ayrılacağı konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Bu kapsamda yapımcı ve oyuncular tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Ramo dizisi final mi yapıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK, SİBEL (ESRA BİLGİÇ) DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Medyada yer alan iddialara göre; Ramo dizisine kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmediği ve bu nedenle dizinin 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor.
Yapımın reytinglerdeki düşüşü sebebiyle devam etmeyeceği düşünülürken öte yandan başrol oyuncularından Esra Bilgiç'in Sibel karakterine kısa zamanda veda edeceği düşünülüyor.
RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?
Adana'da başlayan Ramo dizisi, İstanbul'da son buluyor. İki sezondur devam eden diziye kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmedi. Bu sebeple dizi 5 haftalık bölümün ardından sevenlerine veda edecek.
Ramo dizisi 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.
2020 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo, bu sezon Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in vedası ile büyük bir kayıp yaşamıştı. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yenisinin gelmemesi diziyi olumsuz yönde etkiledi. Son olarak ise diziye Emre Kınay dahil olmuştu.