Tatil rotasını Ege'ye çevirdiler! Hadise'den aşk dolu paylaşımlar...

Hadise salgın nedeniyle sevgilisi Kaan Yıldırım'la kış aylarında yaptığı Maldivler tatili planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Ege turuna karar veren Hadise ve Kaan Yıldırım tekne kiraladı. Hadise ve Kaan Yıldırım yanlarına kardeşlerini de alarak, mavi tura çıktı. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde olan Hadise sosyal medyadan aşkını haykırmayı da ihmal etmedi. İşte Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'a övgüler yağdırdığı aşk dolu paylaşımları...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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