Tamer Karadağlı’dan yaş farkı eleştirilerine sert cevap!

Tamer Karadağlı, bir süre önce kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaş farkı eleştirilerine karşı Karadağlı sessizliğini bozdu. "Karışmak kimsenin hakkı değil" diyen oyuncu, "Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuştu.