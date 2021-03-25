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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Tamer Karadağlı’dan yaş farkı eleştirilerine sert cevap! Tamer Karadağlı’dan yaş farkı eleştirilerine sert cevap!
Tamer Karadağlı, bir süre önce kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaş farkı eleştirilerine karşı Karadağlı sessizliğini bozdu. "Karışmak kimsenin hakkı değil" diyen oyuncu, "Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 12:23
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir süre önce genç piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkıyla eleştirilerin hedefi olan Karadağlı'dan sert cevap geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR İLK KEZ KONUŞTU
'Çocuklar Duymasın' dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenmişti.
Gelen eleştiriler nedeniyle ünlü oyuncu bir açıklama yaptı.
ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, arasında 30 yaş fark olan 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız hakkında yapılan eleştirilere oldukça sert bir cevap verdi.
"KARIŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"
Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" cümlelerine yer verdi.