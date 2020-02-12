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Survivor yarışmacısı Mert Öcal sosyal medyayı salladı! Mert Öcal kimdir

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'da yarışacak olan Mert Öcal sosyal medyada gündem oldu. Genç yarışmacı Mert Öcal'ın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Survivor'da iddialı olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran Mert Öcal, şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Peki Mert Öcal kimdir? Survivor izleyicisinin merak ettiği Mert Öcal hakkındaki gerçekler derlendi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 14:19
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Survivor yarışmacısı Mert Öcal sosyal medyayı salladı! Mert Öcal kimdir

Survivor Ünlüler takımında yarışacak olan Mert Öcal'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanacak olan Survivor'ın yeni yarışmacısı Mert Öcal, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Peki Mert Öcal kimdir?

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Survivor yarışmacısı Mert Öcal sosyal medyayı salladı! Mert Öcal kimdir

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

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Survivor yarışmacısı Mert Öcal sosyal medyayı salladı! Mert Öcal kimdir

Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

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Survivor yarışmacısı Mert Öcal sosyal medyayı salladı! Mert Öcal kimdir

Öcal, en son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Survivor'ın yeni yarışmacısının aslen nereli olduğu da merak konusu oldu. Peki Mert Öcal aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Survivor yarışmacısı Mert Öcal sosyal medyayı salladı! Mert Öcal kimdir

Atv'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Özel hayatını mercek altına almasıyla Güneş'in memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.