Survivor yarışmacısı Mert Öcal sosyal medyayı salladı! Mert Öcal kimdir

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'da yarışacak olan Mert Öcal sosyal medyada gündem oldu. Genç yarışmacı Mert Öcal'ın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Survivor'da iddialı olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran Mert Öcal, şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Peki Mert Öcal kimdir? Survivor izleyicisinin merak ettiği Mert Öcal hakkındaki gerçekler derlendi.