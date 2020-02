Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? (2020)

2020 Survivor yarışmasının başlamasıyla birlikte Survivor Derya kimdir sorusu gündem oldu. Survivor Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler yarışmacılarından birisi olan Derya, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu olarak birçok başarıya imza attı. Dalış kategorisinde art arda rekorlara imza atan Derya Can, Survivor 2020'de iddialı isimlerden birisi olarak gösteriliyor. Peki, Survivor Derya kimdir? İşte, Derya Can hakkında merak edilenler…