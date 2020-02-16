Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? (2020)

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.