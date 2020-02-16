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Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? (2020)

2020 Survivor yarışmasının başlamasıyla birlikte Survivor Derya kimdir sorusu gündem oldu. Survivor Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler yarışmacılarından birisi olan Derya, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu olarak birçok başarıya imza attı. Dalış kategorisinde art arda rekorlara imza atan Derya Can, Survivor 2020'de iddialı isimlerden birisi olarak gösteriliyor. Peki, Survivor Derya kimdir? İşte, Derya Can hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 17:26
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Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020

Survivor Derya kimdir? Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler yarışmacılarından birisi olan Derya Can kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 başlayan Derya, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalya kazandı. İki çocuk annesi olan Derya Can, Survivor 2020 yarışmasının iddialı isimlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

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Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020

SURVİVOR DERYA KİMDİR?

Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.

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Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020

Çanakkale'de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

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Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye'de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

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Survivor Derya kimdir? Survivor Ünlüler Derya Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.