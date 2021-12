Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Bir televizyon klasiği haline gelen Survivor'da 2022 yılının kadrosu resmen açıklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında kimlerin yarışacağını Instagram hesabından paylaştı. Kadroya sürpriz isimler dahil olurken, daha önce şampiyonluk yaşayan birçok isim Survivor All Star kadrosunda yer alacak. İşte; Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan birbirinden ünlü isimler!