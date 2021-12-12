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Haberler Galeri Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Bir televizyon klasiği haline gelen Survivor'da 2022 yılının kadrosu resmen açıklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında kimlerin yarışacağını Instagram hesabından paylaştı. Kadroya sürpriz isimler dahil olurken, daha önce şampiyonluk yaşayan birçok isim Survivor All Star kadrosunda yer alacak. İşte; Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan birbirinden ünlü isimler!

Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:10
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Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor All Star 2022 kadrosu! Survivor All Star 2022 Ünlüler kadrosu gündem oldu. Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Ünlüler takımında birbirinden yıldız isimler ve eski şampiyonlar kadroda yer alacak. İşte; Survivor 2022'de yarışacağı resmileşen ünlüler!

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Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

SURVIVOR 2022 KADROSU:

ÜNLÜLER:

Adem Kılıçcı

Avatar Atakan

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Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Furkan Kızılay

Mert Öcal

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Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı