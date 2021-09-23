Survivor 2021 All Star kadrosuna bomba isimler! Acun Ilıcalı vites yükseltti! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım sürüyor. Bu sene All Star formatında yayınlanması beklenen Survivor 2021'in kadrosunda olacak isimler merak ediliyor. Sosyal medyada konuşulan isimler yarışmanın takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmada gösterdiği performanslar ile dikkatleri üzerine çeken isimlerin yer alacağı All Star kadrosunda olacak isimler için araştırmalar sürüyor.