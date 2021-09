Survivor 2021 All Star kadrosuna bomba isimler. Acun Ilıcalı vites yükseltti. Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra o isiminde kadroya katılması bekleniyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 All Star kadrosunda olacak isimler merakla bekleniyor. Sosyal medyada her geçen gün yeni isimler ortaya atılıyor. Acun Ilıcalı'nın titizlikle yürüttüğü görüşmeler neticesinde kadroya katılacak isimler araştırılmaya devam ediyor. Eski yarışmacılardan seçilmesi beklenen kadro hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Survivor 2021 All Star kadrosu...