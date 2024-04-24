Suphiye Orancı ile Uğur Dündar bodrum katta aşk yaşıyorlardı iddiası! Dündar olaya neden basın yasağı getirtti?

Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, iddialı bir açıklamayla gündeme damga vurdu. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etti. Dündar ise bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Ancak Orancı'nın kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. "Suphiye ile Yeşilköy'deki Çınar Otel'e gittik. Orada Uğur Dündar'ı gördü ve selamlaştılar." dedi. Gündemi sallayan olayla ilgili yeni iddialar da ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik, Orancı ile Dündar'ın Çınar Otel'in yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Dilara G.'nin açtığı babalık davasına yayın yasağı getirilmesi, tartışmaya neden oldu.