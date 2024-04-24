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Suphiye Orancı ile Uğur Dündar bodrum katta aşk yaşıyorlardı iddiası! Dündar olaya neden basın yasağı getirtti?

Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, iddialı bir açıklamayla gündeme damga vurdu. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etti. Dündar ise bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Ancak Orancı'nın kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. "Suphiye ile Yeşilköy'deki Çınar Otel'e gittik. Orada Uğur Dündar'ı gördü ve selamlaştılar." dedi. Gündemi sallayan olayla ilgili yeni iddialar da ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik, Orancı ile Dündar'ın Çınar Otel'in yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Dilara G.'nin açtığı babalık davasına yayın yasağı getirilmesi, tartışmaya neden oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 07:57
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Suphiye Orancı ile Uğur Dündar bodrum katta aşk yaşıyorlardı iddiası! Dündar olaya neden basın yasağı getirtti?

Türkiye Metin Akpınar ile Uğur Dündar'ın babalık davalarına kilitlendi. Duygu Nebioğlu, babasının Akpınar olduğunu kanıtladı.

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Suphiye Orancı ile Uğur Dündar bodrum katta aşk yaşıyorlardı iddiası! Dündar olaya neden basın yasağı getirtti?

Annesinin evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu söyledi. Ablası Dilara'nın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu belirtti.

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Suphiye Orancı ile Uğur Dündar bodrum katta aşk yaşıyorlardı iddiası! Dündar olaya neden basın yasağı getirtti?

DÜNDAR YALANLADI
İddiaya göre o gazeteci Uğur Dündar'dı. Dündar çelişkili DNA testleri ile yalanlasa da tanıklar ortaya çıktı.

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Suphiye Orancı ile Uğur Dündar bodrum katta aşk yaşıyorlardı iddiası! Dündar olaya neden basın yasağı getirtti?

Orancı'nın teyzesinin kızı N.H., "1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler" dedi.

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Suphiye Orancı ile Uğur Dündar bodrum katta aşk yaşıyorlardı iddiası! Dündar olaya neden basın yasağı getirtti?

YEMEK GÖTÜRÜYORMUŞ
23 Nisan tarihinde yine gündemi sallayan iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik canlı yayında bombaları patlattı. Çevik, Orancı ile Dündar'ın Çınar Otel'in yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte olduğunu iddia etti.