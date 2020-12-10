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Sol Yanım’ın Selim Kutlusay’ı Tolga Mendi’nin sevgilisi bakın kim çıktı!
Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Selim Kutlusay karakteriyle ekranlara geri dönen Tolga Mendi, araştırma konusu oldu. Yeni Gelin dizisindeki başarısıyla gönüllere taht kuran Tolga Mendi, Sol Yanım'daki başarılı performansıyla yeniden gündeme oturdu. Tolga Mendi hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce inanamadı. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Tolga Mendi'nin sevgilisi...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:18Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 17:21