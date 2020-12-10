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Sol Yanım’ın Selim Kutlusay’ı Tolga Mendi’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Selim Kutlusay karakteriyle ekranlara geri dönen Tolga Mendi, araştırma konusu oldu. Yeni Gelin dizisindeki başarısıyla gönüllere taht kuran Tolga Mendi, Sol Yanım'daki başarılı performansıyla yeniden gündeme oturdu. Tolga Mendi hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce inanamadı. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Tolga Mendi'nin sevgilisi...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 17:21
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Sol Yanım’ın Selim Kutlusay’ı Tolga Mendi’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Selim Kutlusay karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Tolga Mendi, özel hayatıyla mercek altına alındı. Tolga Mendi hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce inanamadı. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Tolga Mendi'nin sevgilisi…

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Sol Yanım’ın Selim Kutlusay’ı Tolga Mendi’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU

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Sol Yanım’ın Selim Kutlusay’ı Tolga Mendi’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Sol Yanım’ın Selim Kutlusay’ı Tolga Mendi’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Sol Yanım’ın Selim Kutlusay’ı Tolga Mendi’nin sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK