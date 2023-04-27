HaberlerGaleriSkandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...
Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...
Kadir Doğulu'nun eğlence mekanındaki görüntüleri olay oldu. Hemen her açıklamasında eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Doğulu'nun iki kadınla samimi halleri ihanet iddialarını gündeme getirdi. Haberlerle ilgili ilk kez konuşan Atagül "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" derken Kadir Doğulu ile imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:18Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:25