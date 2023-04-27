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Haberler Galeri Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...

Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...

Kadir Doğulu'nun eğlence mekanındaki görüntüleri olay oldu. Hemen her açıklamasında eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Doğulu'nun iki kadınla samimi halleri ihanet iddialarını gündeme getirdi. Haberlerle ilgili ilk kez konuşan Atagül "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" derken Kadir Doğulu ile imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:25
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Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...

7 yıl önce nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.

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Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...

Daha önce Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu'nun bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Neslihan Atagül ile eşinin görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

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Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...

"GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA NORMAL BİR KONUŞMA"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.

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Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...

KADİR DOĞULU: BENİMLE KONUŞMAK İSTEYEN HERKESLE SOHBET ETTİM

Altuntaş'la konuşan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le yakın bir dostunu ziyarete gittiklerini belirterek sosyal medyayı çok fazla takip etmediğini söyledi.

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Skandal görüntüler sonrası sessizliğini bozdu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün ardından Sezer Çakır konuştu: Gerçekler bilindiğinden...

"Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" diye konuştu.