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Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Her daim mi güzel”

Sevenlerine ekrana dönüş müjdesi veren Sinem Kobal, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Beyazlar içinde objektiflere poz veren Kobal, pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Kobal'a binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte o pozlar...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 14:03
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Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Her daim mi güzel”

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal'ın bu evlilikten iki evladı oldu.

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Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Her daim mi güzel”

Anne olmasının ardından ekrana ara veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Kobal, son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Her daim mi güzel”

Çekimden kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncunun beyazlar içinde verdiği pozlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Her daim mi güzel”

Ünlü oyuncu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma takipçileri "Güzel anne, güzel kızım benim", "Bebeğim kadın çok güzelsin", "Her daim mi güzel" yorumları yaptı.

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Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Her daim mi güzel”

İşte Sinem Kobal'ın o pozları...