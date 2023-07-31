Sinem Kobal kamera karşısına geçti! Pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Her daim mi güzel”

Sevenlerine ekrana dönüş müjdesi veren Sinem Kobal, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Beyazlar içinde objektiflere poz veren Kobal, pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Kobal'a binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte o pozlar...