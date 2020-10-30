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Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Toprak karakteriyle ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşkına çeviriyor. Toprak karakterinin bebeklik halini Jordan Boyner, çocukluk halini ise ablası Jennifer Boyner canlandırmış, işte şaşırtan gerçek...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 05:32 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 05:32
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Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı

Toprak'ın bebekliğini ve çocukluğunu oynayan 2 farklı kişiydi. Toprak'ın bebekliğini oynayan Jordan Boyner.

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Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı

Bu fotoğrafta 3 yaşındaki haliyle gördüğünüz Toprak ise Jordan'ın ablası jennifer Boyner.

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Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı

5 Haziran 1999 İstanbul doğumlu olan Jennifer Boyner, Sihirli Annem'den sonra Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 gibi birçok dizide rol aldı.

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Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı

Güzel oyuncu şu anda 20 yaşında. Jennifer, güzelliğiyle ve Instagram pozlarıyla adeta büyülüyor.

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Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı

Sihirli Annem'de annesini canlandıran rahmetli Defne Joy Foster'a benzerliği ise şaşırtıyor.