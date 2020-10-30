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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Toprak karakteriyle ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşkına çeviriyor. Toprak karakterinin bebeklik halini Jordan Boyner, çocukluk halini ise ablası Jennifer Boyner canlandırmış, işte şaşırtan gerçek...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 05:32 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 05:32
Toprak'ın bebekliğini ve çocukluğunu oynayan 2 farklı kişiydi. Toprak'ın bebekliğini oynayan Jordan Boyner.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu fotoğrafta 3 yaşındaki haliyle gördüğünüz Toprak ise Jordan'ın ablası jennifer Boyner.
5 Haziran 1999 İstanbul doğumlu olan Jennifer Boyner, Sihirli Annem'den sonra Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 gibi birçok dizide rol aldı.
Güzel oyuncu şu anda 20 yaşında. Jennifer, güzelliğiyle ve Instagram pozlarıyla adeta büyülüyor.
Sihirli Annem'de annesini canlandıran rahmetli Defne Joy Foster'a benzerliği ise şaşırtıyor.