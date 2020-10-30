Sihirli Annem'in Toprak'ıydı! Gerçek milyonları şaşırttı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Toprak karakteriyle ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşkına çeviriyor. Toprak karakterinin bebeklik halini Jordan Boyner, çocukluk halini ise ablası Jennifer Boyner canlandırmış, işte şaşırtan gerçek...