Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural şaşkına çevirdi! Melisa Ural estetik mi yaptırdı?

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasının gündemine oturmaya başladı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Gözlerden uzak büyütülen Melisa Ural, son zamanlarda herkesin merakını uyandırdı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. Artık fit bir vücuda kavuşan Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. Melisa Ural'ın değişimi estetik iddialarını gündeme getirdi. İşte annesi Sibel Can ile abla - kardeş gibi görünen Melisa Ural'ın yeni hali...

