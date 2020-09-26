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Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi!

Son günlerde aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 2 saat boyunca baş başa yemek yiyen ikilinin aşkı belgelenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 26.09.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 12:15
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Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Portekizli Rio Ave ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi eleme maçı öncesinde sunucu Aslı Turanlı ile buluştu.

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Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi!

İkili, Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yedi. 2 saat süren yemeğin ardından Aslı Turanlı mekandan taksiyle ayrıldı.

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Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi!

Sergen Yalçın ise otoparktan çıkarak bir arkadaşının aracıyla maçın oynandığı Vodafone Park'a geçti.

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Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi!

Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı'yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı söyleniyor.

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Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi!

Aslı Turanlı, ağustos ayında Beşiktaş'ın POAK takımıyla oynadığı maç sırasında "Bence Sergen oyuna girsin" şeklinde bir tweet atmıştı.