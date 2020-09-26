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26 Eylül 2020, Cumartesi
Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi!
Son günlerde aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 2 saat boyunca baş başa yemek yiyen ikilinin aşkı belgelenmiş oldu.
Giriş Tarihi: 26.09.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 12:15