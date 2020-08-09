Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinden yeni kare! Ayrılık iddialarını böyle yalanladılar

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile güzel sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın aşklarının tüm hızıyla devam ettiği sosyal medyaya düşen yeni kare ile kesinlik kazanmış oldu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın oldukça mutlu oldukları görülen aşk pozları ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 12:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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