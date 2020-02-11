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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşkını itiraf etti!

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile yaşadığı sürpriz ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çift bugüne kadar iddiaları yalanlasa da çıktıkları Atina tatilinde kameralara yakalanmaktan kaçamadı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen karelerde ikili Atina sokaklarını birlikte gezerken görüntülenmişti. Son olarak ünlü çift bir mekânda yine objektiflere takılan ikili tatillerinin sona ermesinin ardından ayrı ayrı İstanbul'a geldi. Havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadıklarını itiraf etti.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 09:43
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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşkını itiraf etti!

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisini bitirmesinin ardından adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. İkili bugüne kadar iddialara kaçama cevaplar verse de kameralardan kaçmayı başaramadı. Atina'da peş peş fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya'dan itiraf geldi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşkını itiraf etti!

SERENAY SARIKAYA CEM YILMAZ'LA İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ!

İkilinin, Yunanistan'ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı sallamıştı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşkını itiraf etti!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da bir kez daha objektiflere yakalandı. Ünlü çift, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşkını itiraf etti!

Ünlü komedyen ile güzel oyuncunun, Yunanistan tatilinin sona ermesinin ardından ikili ayrı ayrı olarak İstanbul'a geldi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşkını itiraf etti!

2.sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la gittiği Atina tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Güzel oyuncu, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara 'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi' diyerek aşk iddialarını doğruladı.