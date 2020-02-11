Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşkını itiraf etti!

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile yaşadığı sürpriz ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çift bugüne kadar iddiaları yalanlasa da çıktıkları Atina tatilinde kameralara yakalanmaktan kaçamadı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen karelerde ikili Atina sokaklarını birlikte gezerken görüntülenmişti. Son olarak ünlü çift bir mekânda yine objektiflere takılan ikili tatillerinin sona ermesinin ardından ayrı ayrı İstanbul'a geldi. Havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadıklarını itiraf etti.