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Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…

Zayıflamak uğruna mide ve bağırsak ameliyatı olan Seren Serengil, hızla kilo kaybı yaşamasının ardından dumping sendromuna yakalandı. Sağlığına kavuşmak için peş peşe ameliyatlar geçiren ünlü isim, canlı yayında kötü haberi verdi. Organlarıyla ilgili sorun yaşayan Serengil, "Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:54
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Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…

Son dönemde sağlık sorunları ve verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, yakalandığı Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor.

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Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…

Geri dönüşüm ameliyatı olması gereken ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kalan Seren Serengil, bugün yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında; son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…

"KAN BEYNİME VE KALBİME POMPALANMIYOR"

Serengil, açıklamasında; "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" dedi.

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Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…

Bir hafta sonu ya da 4-5 gün izin alarak ekranlara ara vereceğini dile getiren Seren Serengil, sevenleri ve köpekleri için bu ameliyatı olacağını ve kendini toparlayacağını da sözlerine ekledi.

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Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…

Geçtiğimiz cumartesi günü de hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Seren Serengil, kendi doktoruna bir türlü ulaşamadığını belirtmiş ve "Ne yaptı da ben bu hale geldim bilmiyoruz Prof. Dr. Alper Çelik hocam bugün içimde neler var neler yok tekrar bakacak" demişti.