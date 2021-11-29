Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…

Geçtiğimiz cumartesi günü de hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Seren Serengil, kendi doktoruna bir türlü ulaşamadığını belirtmiş ve "Ne yaptı da ben bu hale geldim bilmiyoruz Prof. Dr. Alper Çelik hocam bugün içimde neler var neler yok tekrar bakacak" demişti.