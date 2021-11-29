29 Kasım 2021, Pazartesi
Seren Serengil kötü haberi duyurdu: Kalbime ve beynime…
Zayıflamak uğruna mide ve bağırsak ameliyatı olan Seren Serengil, hızla kilo kaybı yaşamasının ardından dumping sendromuna yakalandı. Sağlığına kavuşmak için peş peşe ameliyatlar geçiren ünlü isim, canlı yayında kötü haberi verdi. Organlarıyla ilgili sorun yaşayan Serengil, "Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:54
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